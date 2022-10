Quali sneakers da uomo scegliere? Scopri 5 modelli consigliati

Quelle che si chiamavano scarpe da ginnastica oggi hanno una accezione un po’ diversa ma le caratteristiche restano le stesse se sai quali scegliere.

Da un po’ di anni è entrato un nuovo termine nel mondo della moda: sneakers. In sintesi, possiamo dire siano quelle che si chiamavano scarpe da ginnastica, ma con una accezione un po’ diversa. Da qualche tempo, le scarpe sportive hanno abbandonato il loro utilizzo tipico, legato appunto all’attività fisica, per entrare di diritto fra le calzature per ogni occasione e ogni outfit, il loro stile è cambiato e il numero di modelli si è moltiplicato.

Le loro caratteristiche principali restano comunque invariate. Progettate per essere leggere e per aderire facilmente a più superfici diverse, danno supporto e stabilità al piede. Insomma, regalano comfort e stabilità, e sono usate quasi quotidianamente da molti uomini. Le sneakers uomo sono infatti diventate un must have nella moda maschile. Non solo sono comode e confortevoli, ma sono anche facili da abbinare. Possono essere indossate sia con un paio di jeans, che con i pantaloni della tuta. Vediamo allora quali sono i 5 modelli migliori di skeakers per uomo, di marchi diversi, maggiori informazioni al sito https://www.escarpe.it/uomo/scarpe-basse/sneakers.html.

1 – Sneakers Tommy Hilfiger Modern Vulc Corporate Leather

Questo modello di sneakers di Tommy Hilfiger è adatto a chi cerca una scarpa da ginnastica che sia comoda, ma, al tempo stesso, elegante. La suola è realizzata con un materiale innovativo, che la rende ergonomica per l’uso sportivo, ma, come detto, anche molto comoda per la vita di tutti i giorni. Inoltre, la soletta è resistente e performante. L’allacciatura è di tipo classico e rende il design ancora più stiloso. Il rivestimento interno permette una buona aerazione del piede e la rende traspirante.

2 – Sneakers Calvin Klein Low Top Lace Up

Un altro grande brand del fashion maschile che offre sneaker di gamma top: le sneakers di Calvin Klein sono un modello molto versatile, di colore nero, con riga bianca laterale, appena sopra la suola. Grazie al loro design, infatti, sono in grado di completare anche gli outfit più eleganti, persino per le occasioni più ricercate e non solo per la quotidianità. L’abbinamento scarpa sportiva-completo è stato sdoganato da tempo, e una sneaker firmata sta bene con tutto. Sono scarpe progettate con una soletta innovativa e in materiale tale da permettere una totale aderenza al piede e una buona aerazione.

3 – Scarpe Adidas Usa 84

Queste sneakers dell’Adidas sono realizzate in pelle e camoscio e le suole sono in EVA (etilene vinil acetato), che la rende più leggere e più flessibili. Le suole in EVA durano più a lungo e riescono ad assorbire maggiormente gli urti, e isolano dalle temperature esterne. Di taglio assolutamente classico, con lacci in tessuto e punta arrotondata, sono discrete e adatte a qualsiasi età.

4 – Scarpe Nike Air Force 1 Boot

Uno dei modelli più conosciuti di sneakers della Nike sono sicuramente le Air Force, con il loro classico design “a stivale”. Queste scarpe da ginnastica garantiscono il massimo del comfort e vanno benissimo anche nei periodi invernali. Sono realizzate in un misto di tessuto e materiale sintetico che permette di ottenere delle scarpe resistenti, flessibili e che si asciugano rapidamente. La suola è in gomma e resiste bene all’acqua ed è perfetta in caso di pioggia. La tecnologia innovativa Air sole utilizza un cuscinetto di aria pressurizzata, che rende la scarpa leggera e comoda, ma anche resistente e flessibile.

5 – Sneakers PUMA Caven

Fino ad ora abbiamo proposto dei modelli dal colore scuro, ma, se cercate un modello dal colore più chiaro e preferite il bianco, queste sneakers della Puma possono fare al caso vostro. Il bianco è molto apprezzato soprattutto dai giovani, e convince anche le ragazze. Il materiale è in simil pelle e utilizza la tecnologia soft foam, per garantire il massimo comfort e aderenza del piede. I lacci sono in tessuto e la punta è arrotondata.

