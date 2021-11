La domanda che si stanno facendo in molti è semplice: quanti soldi ha perso Elon Musk dopo il sondaggio Twitter sulla vendita del 10% delle azioni Tesla?

Quanti soldi ha perso Elon Musk dopo il sondaggio Twitter sulle azioni Tesla? Decisamente non pochi, neanche per gli standard dei super miliardari alla cui categoria cui Musk appartiene: 50 miliardi tondi di dollari. La spaventosa somma andata in fumo ha scatenato una vecchia questione se l’imprenditore Usa sia un eccentrico o uno stratega.

Quanti soldi ha perso Musk: 50 miliardi di dollari in fumo in pochi minuti

Questo a contare che pochi giorni fa Musk aveva pubblicato un sondaggio su Twitter con tanto di caselle di risposta. In esso Musk chiedeva ai follower se vendere o meno il 10% delle proprie azioni di Tesla e con dopo 3,5 milioni di si aveva effettuato la vendita.

Wall Street snobba il sondaggio, ecco quanti soldi ha perso Elon Musk

Quei 21 miliardi dollari iniziali figli del sondaggio non erano piaciuti alla Borsa di Wall Street e il titolo Tesla aveva perso il 16% del suo valore, circa 200 miliardi.

Perché? Perché gli investitori si erano disfatti delle azioni di gran fretta per evitare che il prezzo crollasse e che a loro restassero capitalizzazioni brutalizzate in quanto ad importi.

Ecco quanti soldi ha perso Musk senior e quanti ne ha guadagnati Musk jr

Senza contare che nel mondo della finanza un Ceo che svende a casa sua è visto come la peste. C’è però un coincidenza tutta da verificare ma oggettiva: quella per cui che il fratello di Elon, Kimbal Musk, poco prima del sondaggio avrebbe venduto a prezzo ancora pieno 109 milioni di dollari di azioni Tesla ed ha incassato soldi a bancali, contribuendo anch’esso a sfiduciare il titolo.