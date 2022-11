Quanto costa mantenere un'auto? Consigli utili e voci di spesa

Mantenere un’automobile costa, ma non si tratta certo di una novità. Si parla comunque di spese necessarie, considerando che l’utilizzo di questo veicolo è di fondamentale importanza. In special modo in Italia, dato che la nostra rete di trasporto pubblico cittadino lascia alquanto a desiderare, in molte città tricolori. Ma quanto costa mantenere un auto, cifre alla mano? Noi oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, e di fornire i migliori consigli per risparmiare sulle spese “a quattro ruote”.

Quanto costa mantenere un’automobile?

Secondo un recente studio, il costo medio per la gestione di un’automobile corrisponde all’incirca a 1.200 euro annui. Naturalmente questa cifra può cambiare in base a diversi fattori, come l’incidenza della polizza RC (i cui costi variano da regione a regione), il sistema di alimentazione, e ovviamente i chilometri percorsi.

Si inizia subito con un consiglio prezioso per risparmiare, che riguarda appunto la polizza assicurativa, obbligatoria per circolare. Qui si suggerisce infatti di cercare la migliore assicurazione auto utilizzando i comparatori online, che aiutano a trovare le offerte più adatte ai nostri bisogni. In questo modo avremo la possibilità di trovare delle opzioni più economiche, rispetto a quella attuale.

Prima di andare avanti, è bene specificare che in certi casi – risparmiando in modo scientifico – è possibile abbattere i costi di mantenimento della vettura arrivando ad una cifra annua pari a 750 euro circa. Le spese massime registrate in Italia, invece, possono sfiorare i 1.400 euro annui.

Quali sono le voci di spesa più importanti?

Si torna ancora una volta alla polizza RC auto, che da sola può avere un costo annuo intorno ai 350 o 400 euro. Naturalmente, il prezzo può variare notevolmente a seconda dell’età del veicolo, e dei precedenti di guida del conducente. Inoltre, vanno aggiunte le tasse di proprietà, ovvero il cosiddetto bollo auto, che può costare intorno ai 150 euro (il 10% circa del totale delle spese).

Un’altra spesa importante è quella relativa al carburante, ma anche in questo caso si possono trovare alcune soluzioni per ridurre i costi. Soprattutto, è necessario pianificare bene i viaggi e massimizzare l’efficienza della vettura, sottoponendola ad un continuo controllo a livello meccanico. Chi ha il budget per permettersi l’acquisto di una vettura elettrica, poi, potrà risparmiare cifre molto interessanti: il carburante, infatti, costa di più rispetto alle ricariche elettriche.

Infine, c’è il costo della manutenzione, che comprende tutti gli interventi periodici (obbligatori e non) sulla vettura. Questa voce può variare notevolmente in base al chilometraggio percorso e al veicolo, tanto che può andare da un minimo di 300 euro circa fino ad un massimo superiore ai 1.000 euro. Non è una cifra preventivabile, considerando che potrebbero verificarsi dei guasti imprevisti (come nel caso della sostituzione della testata del motore).

Una guida fluida permette di risparmiare

Uno stile di guida rilassato e fluido consente di risparmiare parecchio. Come si spiega in questo approfondimento, è importante evitare le frenate troppo brusche e le accelerazioni improvvise, dato che queste pessime abitudini possono incidere pesantemente sul consumo di carburante.