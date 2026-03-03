Quanto può costare agli Stati Uniti la guerra in Iran dopo l'operazione Epic Fury

Una sintesi delle spese dirette e indirette collegate all'operazione Epic Fury, dei sistemi d'arma impiegati e delle preoccupazioni per le scorte e la sostenibilità dell'impegno

Il confronto aperto tra Stati Uniti e Iran è entrato in una nuova fase con l’operazione Epic Fury, una campagna condotta con Israele che ha preso di mira siti militari e infrastrutture in Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le operazioni potrebbero protrarsi per «quattro‑cinque settimane». Fonti internazionali riferiscono di un impatto significativo sia sul terreno sia sui conti pubblici.

Questo articolo analizza le stime di spesa sostenute finora, i sistemi d’arma impiegati e le principali incertezze che ostacolano la previsione del costo complessivo per Washington. L’obiettivo è offrire una panoramica equilibrata, evidenziando numeri noti e variabili strategiche.

Spese documentate e aiuti correlati

Il conflitto regionale comprende sia finanziamenti diretti sia operazioni di supporto. Secondo il Costs of War della Brown University (2026), gli Stati Uniti hanno fornito a Israele circa $21,7 miliardi di aiuti militari a partire dal 7 ottobre 2026. A tali trasferimenti si sommano spese per operazioni di supporto in Yemen, Iran e nel Medio Oriente più ampio, stimate tra $9,65 miliardi e $12,07 miliardi. Complessivamente la spesa collegata al conflitto è valutata tra $31,35 miliardi e $33,77 miliardi, cifra che può aumentare con il protrarsi delle operazioni.

Costi delle prime fasi di Epic Fury

Analisi giornalistiche e agenzie segnalano stime specifiche per il lancio dell’operazione. Alcune fonti stimano circa $779 milioni spesi nelle prime 24 ore di attacchi, con un ulteriore costo della fase di build‑up—spostamento di asset aerei e navali—valutato attorno a $630 milioni. Queste cifre permettono di comprendere la scala finanziaria iniziale, ma non includono costi continui di logistica, riparazioni e ricambio munizioni.

Sistemi d’arma impiegati e logistica

L’operazione ha mobilitato un ampio spettro di capacità. Il comando centrale statunitense indica l’impiego di oltre 20 sistemi d’arma su aria, mare, terra e difesa antimissile. Tra essi figurano bombardieri strategici, caccia stealth, droni, missili da crociera e sistemi di intercettazione.

Esempi concreti di asset militari

Tra gli asset citati figurano il B‑2 e il B‑1 per attacchi strategici, i caccia F‑35 e F‑22 per penetrazione stealth, e i missili da crociera Tomahawk. Droni come gli MQ‑9 Reaper e i nuovi sistemi LUCAS sono impiegati in ruoli di sorveglianza e strike. Per la difesa, Patriot e THAAD sono stati utilizzati per intercettare missili e droni nemici.

La presenza di due gruppi d’attacco di portaerei, con costi operativi elevati, sottolinea l’intensità della proiezione di forza marittima. Il Center for New American Security stima che gestire un carrier strike group comporti costi intorno ai $6,5 milioni al giorno, un elemento che incide rapidamente sul conto complessivo se le operazioni si prolungano.

Problemi di sostenibilità: costi, scorte e produzione

Gli analisti evidenziano che la sostenibilità dell’impegno non dipende soltanto dal bilancio annuale. Gli Stati Uniti dispongono di un ampio budget della difesa, ma l’elemento critico è l’inventario di armi intercettive e di precisione. Intercettori come Patriot o SM‑6 non sono prodotti in quantità illimitate e ritmi di consumo elevati possono esaurire stock destinati ad altri teatri.

Perdite e impatto operativo

Le perdite materiali e umane incidono sul morale delle forze e sui costi di sostituzione. Durante le prime fasi dell’operazione sono stati abbattuti tre caccia in Kuwait, descritti come fuoco amico, e fonti militari hanno confermato la morte di sei membri delle forze statunitensi presenti nell’area. La produzione e la riproduzione di componenti complessi, come intercettori e sistemi radar, richiedono tempo; un conflitto prolungato rischia di mettere sotto pressione le catene produttive.

Dal punto di vista ESG, la dimensione ambientale e il consumo di risorse nei teatri operativi introducono costi indiretti e implicazioni per la pianificazione a lungo termine. La sostenibilità è un business case che, in contesti di conflitto prolungato, richiede valutazioni su approvvigionamento, riciclo e resilienza delle filiere.

