L’immunologo e membro del Cts, Sergio Abrignani, ha dichiarato che non sarà necessaria la quarta dose con i vaccini anti-Covid in uso al momento.

L’immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), Sergio Abrignani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla necessità di somministrare alla popolazione una quarta dose di vaccino sintetizzato contro il coronavirus.

Quarta dose, Abrignani: “Con questo vaccino anti-Covid non serve al momento”

In occasione della sua partecipazione al programma TimeLine su Sky Tg24, il componente del Cts e immunologo presso l’Università Statale di Milano, Sergio Abrignani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla necessità di procedere all’inoculazione della quarta dose di vaccino anti-Covid alla popolazione.

A questo proposito, l’esperto ha dichiarato: “La quarta dose immunologicamente con questo vaccino anti-Covid non serve in questo momento. Diverso potrebbe essere se ci sarà un vaccino specifico contro la variante, ma allora non sarà una quarta dose: come il vaccino contro l’influenza che si fa ogni anno e nessuno mai dice ‘ho fatto la decima dose'”.

Vaccino Covid, Abrignani: “Il meccanismo di protezione varrà anni”

Inoltre, l’immunologo Sergio Abrignani ha spiegato: “Sulla base di quello che sappiamo di tutti gli altri vaccini, sappiamo che il meccanismo di protezione che si innesca è di anni. Il Green Pass illimitato per chi ha la terza dose si basa sull’esperienza che abbiamo con gli altri vaccini – e ha aggiunto –. Non ci sarà un altro richiamo con questi vaccini anti-Covid basati sul ceppo originario di Wuhan.

Se si scoprirà che il vaccino contro Omicron è in grado di proteggere contro l’infezione al 97-98%, allora si potrà pensare a una nuova dose“.