Mascherina all’aperto, via l’obbligo dall’11 febbraio in zona bianca

"L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata", ha dichiarato il sottosegretario Costa.

La mascherina all’aperto in zona bianca non sarà più obbligatoria a partire dall’11 febbraio: lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Costa.

Mascherina all’aperto, via l’obbligo in zona bianca

L’ordinanza che riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi aperti scade giovedì 10 febbraio.

A lanciare un allarme sono gli psichiatri e a fare chiarezza sul futuro del provvedimento è Andrea Costa.

Intervistato dall’agenzia Ansa, il sottosegretario ha dichiarato: “L’ordinanza sulle mascherine da tenere all’aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall’11 di febbraio toglieremo le mascherine all’aperto in zona bianca”.

Quindi ha precisato: “Subito dopo sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il Cts. Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni, perché i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene”. Costa rassicura e aggiunge: “Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini“.