Quali sono le regioni che rischiano di andare in zona arancione o rossa e cosa cambierebbe?

Alcune regioni italiane hanno valori molto vicini a quelli che le porterebbero in zona rossa o arancione, ma con le nuove regole cambierebbe poco.

Le regioni a rischio zona rossa o zona arancione

Sono due gli indicatori da osservare per capire se la propria regione sta passando alla zona rossa o arancione: l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quella in area medica.

Secondo l’ultimo rapporto Agenas è il Friuli Venezia Giulia la regione che rischia maggiormente il cambio di colore, avendo fatto registrare un 24% nelle terapie intensive e un 37% in area medica. In generale permane una certa stabilità su quasi tutto lo stivale.

Le nuove regole per i vaccinati

Nell’ultimo decreto governativo è stato stabilito che, pur continuando ad esistere il sistema delle colorazioni, le nuove zone rosse varranno solo per coloro i quali non si sono vaccinati.

Il sistema si basa quindi sul Super Green Pass, così come già avviene per le zone bianche o gialle. Per tutti i cittadini che possiedono la nuova certificazione verde, anche in caso di cambio colore, non cambierebbe sostanziaemente quasi nulla.