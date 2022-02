Mascherina all’aperto via dal 10 febbraio, gli psichiatri: “Chi soffre d’ansia non la toglierà”

A partire dal 10 febbraio la mascherina all'aperto non sarà più obbligatoria, ma gli psichiatri sono convinti che saranno in molti a tenerla ugualmente.

Nonostante molte norme restrittive siano ancora in vigore dalla stretta fatta a Natale, anche l’Italia è probta ad adeguarsi alla maggior parte dei Paesi europei e dire addio – o arrivederci, in base all’evolversi della pandemia – alla mascherina all’aperto.

Un segnale graduale di allentamento delle restrizioni, accompagnato dalla classica cautela che contraddistingue Roberto Speranza e il ministero della Salute. D’altronde, la curva dei contagi continua a scendere e le restrizioni vanno adeguate a questi numeri, come sottolineato da Franco Locatelli, coordinatore del Cts.

Se da un lato milioni di italiani saranno contenti di questa decisione, sono diversi coloro che continueremo a vedere all’aperto con la mascherina, anche nei parchi o passeggiando per strada.

A lanciare questo avvertimento sono stati Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Società Italiana di Psichiatria (SIP):

«Soprattutto chi soffre d’ansia non la toglierà, trasformandola in una rassicurante e protettiva “coperta di Linus” che segna il confine tra noi e il resto del mondo. Saremo molto diffidenti nel riavvicinarci agli estranei, e difficilmente daremo la mano quando non ci si conosce. Baci e abbracci torneranno ma saranno selettivi: se in passato al cadere dei divieti non percepivamo limiti, allargando questi gesti d’affetto anche oltre i nostri contatti stretti, ora questo atteggiamento guardingo nei confronti degli estranei potrebbe accompagnare molte persone nel tempo, come un imprinting».