Covid, si va verso la proroga dell’obbligo delle mascherine all’aperto: lunedì 31 gennaio il CdM

Nel corso del Consiglio dei Ministri potrebbe essere discusso il rinnovo dell'obbligo delle mascherine all'aperto. I dettagli.

L’obbligo delle mascherine all’aperto potrebbe essere esteso oltre lunedì 31 gennaio 2022, questo è quanto sarebbe stato trapelato da fonti del Governo. Nel corso del Consiglio del Ministri che è stato fissato nel prossimo lunedì, si discuterà di molti altri punti importanti tra cui anche la gestione della quarentena in ambito scolastico.

Proroga mascherine all’aperto, cosa si discuterà nel prossimo Consiglio dei Ministri

Le questioni messe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di lunedì 31 gennaio potrebbero andare ad impattare sulla vita del cittadino. OItre alla possibile proroga dell’obbligo di mascherine all’aperto, dovrebbero essere discusse le modalità con la quale la quarantena scatterà in ambito scolastico. L’esecutivo inoltre starebbe valutando anche la revisione del cosiddetto “sistema a colori” nel nostro Paese, nonché il conteggio dei pazienti Covid.

Proroga mascherine all’aperto, l’assessore alla Sanità del Lazio: “In primavera potremmo anche dire addio all’obbligo”

Intanto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha affermato nel corso di una dichiarazione fatta davanti all’ospedale Spallanzani e riportata da Open, che in primavera potremo arrivare a “dire addio all’obbligo delle mascherine”.



Bassetti: “Tutti gli indicatori sono in miglioramento”

Nel frattempo l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti in un post scritto su Facebook ha osservato: “La diffusione di Omicron e tra poco della sua gemella Omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza. Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa”.