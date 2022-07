Quarto Grado, il fratello di Sarah Scazzi: “Mia sorella non è stata soccorsa in tempo”

A 12 anni dal delitto di Avetrana che sconvolse l'Italia intera, è intervenuto il fratello di Sarah Scazzi.

Era il 2010 quando il delitto di Avetrana sconvolgeva l’Italia. A 12 anni dalla scomparsa della 15enne Sarah Scazzi, Quarto Grado torna ad occuparsi del caso. Nella puntata di venerdì 29 luglio è intervenuto in studio il fratello di Sarah, Claudio.

L’uomo ha ripercorso alcuni dei momenti più drammatici che hanno portato alla morte della sorella: “Purtroppo mancava la telecamera […]”, ha osservato.

Quarto Grado, il fratello di Sarah Scazzi: “Quel giorno non c’era la telecamera”

Claudio Scazzi ha esordito osservando: “Diciamo che il processo non lascia spazi ad ombre e dubbi. È chiaro che non c’era la telecamera quel giorno, non c’era nulla che potesse fissare la scena.

Sono state utilizzate delle prove logiche, dei testimoni…” Ha poi aggiunto: “La ricostruzione secondo me è fatta bene […] purtroppo mancava la telecamera ed era quella l’origine”.

“Sarah non è stata soccorsa”

L’uomo infine ha parlato di cosa prova per la zia e la cugina, Cosima e Sabrina Misseri: “Io per loro in generale, dopo tanti anni, provo un sentimento che è un misto.

Quello che mi ha fatto più male è stato il fatto che non l’hanno soccorsa. L’omicidio, aveva detto il procuratore, è stato d’impeto. Se non ci fosse stato il sequestro fatto preventivamente all’omicidio sarebbe stato al 100% d’impeto. Hanno la grande colpa di non averla soccorsa e rimarranno con il dubbio perenne che si potesse salvare. Sono convinto che se fosse stata soccorsa in tempo poteva essere salvata”.