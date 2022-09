A loro la Procura della Repubblica contesta l'omicidio colposo in concorso: ci sono quattro indagati per la morte di Giuliano De Seta durante uno stage

Ci sono quattro indagati per la morte di Giuliano De Seta avvenuta durante uno stage: il 18enne era stato ucciso da uno stampo in acciaio alla Bc Service di Noventa di Piave, in provincia di Venezia. E Repubblica ha spiegato che in queste ore il sostituto procuratore Antonia Sartori ha iscritto nel registro degli indagati 4 persone.

Chi sono le persone a cui è stata notificata l’informazione di garanzia?

Quattro indagati per la morte di Giuliano

L’amministratore unico della società, poi la preside dell’istituto tecnico frequentato dal ragazzo, un docente e il responsabile della sicurezza della Bc Service. A tutti e quattro è contestato in ipotesi l’omicidio colposo in concorso. Le mansioni di polizia giudiziaria sono affidate ai carabinieri di San Donà di Piave e allo Spisal dell’Usl del Veneto orientale.

La morte di Giuliano aveva sollevato dubbi e proteste studentesche sui protocolli dell’alternanza scuola-lavoro.

Lo sciopero e il nodo alternanza scuola-lavoro

Il funerale del 18enne dovrebbe invece tenersi la prossima settimana e in ordine a quel momento i sindacati del Veneto hanno proclamato un’ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro della regione. E Fanpage spiega che “solo quest’anno, prima di Giuliano, Lorenzo Parelli, 18 anni, è morto al suo ultimo giorno di stage in Friuli.

Poco dopo, a febbraio, il 16enne Giuseppe Leonoci morì in un incidente stradale a bordo del furgone di un’azienda nella quale stava facendo lo stage”.