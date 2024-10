Qui non è Hollywood, la serie su Sarah Scazzi cambia titolo: in onda domani ...

La serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi cambia titolo e va in onda. In vista del provvedimento del Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza prevista per il 5 novembre, Groenlandia e Disney comunicano che la serie precedentemente intitolata ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ avrà ora il titolo ‘Qui non è Hollywood‘.

La serie tv su Sarah Scazzi va in onda

La trasmissione della prima puntata era inizialmente prevista per venerdì 25 ottobre: lo stop alla messa in onda era arrivato dopo che il tribunale civile di Taranto aveva accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune di Avetrana.

“Domani, 30 ottobre, uscirà la nostra serie, la mia prima serie, ‘Qui non è Hollywood’. Come ormai molti sanno il titolo era un altro. Un titolo che, per noi, racchiudeva l’essenza del racconto. Non è una rinuncia da poco, né indolore, ma è l’unica maniera che ci permette di arrivare a voi. E sapere che tutti ora potrete emozionarvi, stranirvi e anche incazzarvi con questa serie, rende la rinuncia meno difficile”, ha scritto su Facebook il regista Pippo Mezzapesa.

Dopo il ricorso al Tribunale di Taranto presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, si dovrebbe quindi porre fine al caso mediatico scoppiato nelle ultime settimane.

La serie tv su Sarah Scazzi e il ricorso del sindaco di Avetrana

Il primo cittadino aveva chiesto la rettifica della denominazione della serie tv, sottolineando che la comunità di Avetrana ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall’omicidio.

“Riteniamo di aver, quantomeno allo stato, preservato l’immagine della comunità che rappresento”.

Così il sindaco Antonio Iazzi si è detto soddisfatto del cambio di titolo della serie, da cui è scomparso il riferimento diretto al comune pugliese. “Credo si tratti di un caso unico in Italia”, ha aggiunto Iazzi.

Il 5 novembre è prevista l’udienza di merito davanti al giudice Antonio Attanasio sempre dello stesso tribunale civile.

Il cast di ‘Qui non è Hollywood’

La serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

‘Qui non è Hollywood’ è interpretata da Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi; Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi interpreta il Maresciallo Persichella.