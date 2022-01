Quirinale, Boldrini: Draghi vada avanti sul suo programma

Roma, 24 gen. (askanews) – “L’elezione del presidente della Repubblica avrà questa volta un impatto sulla tenuta della maggioranza e a mio avviso anche sulla legislatura. Quindi è ancora più complicato, perché questa è una maggioranza strana in cui tante forze politiche stanno insieme perché c’è stato un appello”: così Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, nel primo giorno delle elezioni del capo dello Stato.

“Noi abbiamo accettato di stare in questo governo perché c’è un’emergenza.

Abbiamo risposto all’appello del capo dello stato. Siamo ancora in una fase in cui le questioni sono all’ordine del giorno. Il presidente Draghi ha un programma per cui deve andare avanti. Ci auguriamo che possa continuare a fare quello che serve al Paese”, conclude Boldrini.