Quirinale, Cipriani: Casini? Non è superpartes, oggi ci asteniamo

Roma, 27 gen. (askanews) – “Il centrodestra ha scelto la strada dell’astensione. Abbiamo aderito per fedeltà, non nascondiamo il fatto che avremmo fatto una scelta diversa, ovvero di votare uno dei candidati presentati dal centrodestra, tutte persone molto autorevoli che hanno la possibilità di raccogliere consenso anche fuori dalla coalizione. La dimostrazione è data dal fatto che Crosetto, votato teoricamente solo da Fratelli d’Italia, ha raggiunto il doppio dei voti previsti.

Secondo noi quindi in Parlamento ci sono molte persone che non attendono altro di votare un candidato autorevole per porre fine a questo tira e molla”. Lo afferma Roberto Cipriani, Fatelli d’Italia.

“Il Paese – prosegue – se si tornasse a votare, è di centrodestra e noi facciamo le nostre proposte. Se loro rispondono con Casini noi diciamo che non è superpartes”, conclude.