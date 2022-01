Quirinale, Conte: Draghi? Non si può cambiare timoniere ora

Roma, 25 gen. (askanews) – “Se abbiamo affidato a un timoniere una nave in difficoltà non ci sono le condizioni per fermare i motori, cambiare equipaggio e chiedere al timoniere un nuovo incarico. La nave è ancora in difficoltà”. Lo ha detto il leader Ms5 Giuseppe Conte, arrivando alla Camera, a proposito dell’eventuale candidatura di Mario Draghi al Quirinale.

“Il M5s non dà patenti di legittimità a nessuna forza politica. Il centrodestra ha il diritto e il dovere di presentare delle proposte, le rispettiamo e le valuteremo.

Ma nessuno può vantare un diritto di prelazione”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando alla Camera, a proposito della ‘rosa’ di nomi del centrodestra per il Quirinale.