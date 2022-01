Quirinale, flashmob Alternativa c’è contro Draghi: è una sciagura

Milano, 25 gen. (askanews) – Flashmob di Alternativa C’è davanti a Montecitorio. Oltre una dozzina di ex del Movimento Cinque Stelle hanno esposto uno striscione con scritto “Draghi vuole scappare al Colle mentre chiude l’Italia col green pass”. “Maddalena è l’anti Draghi. Draghi, che ha messo i derivati tossici nel decreto Concorrenza, è la più grave sciagura per gli italiani e per l’Italia”, ha detto Elio Lannutti del gruppo Misto.