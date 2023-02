Quirinale: Luigi, l'autismo opportunità e ricchezza**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Luigi Falconi, diciannove anni, di Latina, non si è lasciato abbattere dalle sue difficoltà, legate a un disturbo dello spettro autistico ed è riuscito a trasformare i propri ostacoli comunicativi e relazionali in opportunità, dimostrando a chi ...

Roma, 4 feb.

(Adnkronos) – Luigi Falconi, diciannove anni, di Latina, non si è lasciato abbattere dalle sue difficoltà, legate a un disturbo dello spettro autistico ed è riuscito a trasformare i propri ostacoli comunicativi e relazionali in opportunità, dimostrando a chi è stato vicino come le differenze non siano un disvalore, ma una ricchezza.

Oltre a essere uno studente modello si distingue infatti per la generosità, per il forte senso civico e per la solidarietà dimostrata negli anni con docenti e compagni di classe per i quali, spesso, è diventato un sostegno nello studio, soprattutto nelle discipline tecniche che gli sono più congeniali.

Luigi, grazie alle sue abilità informatiche ha, inoltre, aiutato la sua squadra “InTeam”, una società di basket che porta avanti il progetto dello sport inclusivo, a realizzare un sito Internet per farsi conoscere.