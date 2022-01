Quirinale, Toti: Casini o Draghi? “Parliamo e scegliamo migliore”

Roma, 27 gen. (askanews) – “Non siamo ancora in zona Cesarini nè è il caso di drammatizzare. Siamo certo in una situazione in cui il presidente deve uscire nelle prossime 24 ore. Il Paese deve andare avanti, bisogna cambiare le regole che gestiscono il Covid, occorre tenere presente le bollette che aumentano. E l’Italia deve vedere un Paese serio che sceglie un presidente serio”. Lo afferma Giovanni Toti di Cambiamo, nel quarto giorno delle elezioni per il nuovo capo dello Stato.

Casini o Draghi? “Sono due profili entrambi qualificati. Casini – dice – è il punto di caduta per molti. Draghi è bipartisan perché guida un governo di unità nazionale, uomo di straordinaria competenze. Sono due bei nomi, scegliamo quale sia il più opportuno”, conclude Toti.