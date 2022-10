Ragazza affetta da paralisi periodica ipokaliemica: sopravvive grazie al suo cane che vigila a ché non si immobilizzi in situazioni di pericolo

Arriva dagli Usa la bella storia di una ragazza affetta da paralisi periodica ipokaliemica che sopravvive grazie al suo cane: Cienna Ditri deve la sua esistenza al suo Piper che ogni giorno sorveglia che non abbia incidenti. Ma in che senso ed in che modo?La giovane ragazza di Brighton, in Michigan, purtroppo soffre di una rara malattia ed è affetta da paralisi periodica ipokaliemica.

La ragazza che sopravvive grazie al suo cane

La sua è una malattia che all’improvviso le può impedire il movimenti e può farlo in qualunque momento, anche cruciale come quando lei è in bagno, sulle scale o vicino al fuoco della cucina. Ecco perché Piper si prende cura di lei ogni giorno. Oppure, come secondo Leggo dice Cienna, “continua a salvarle la vita giorno dopo giorno”. Il racconto della giovane donna è stato riportato da Newsweek e il media spiega che Cienna per la prima volta è stata salvata da un cane prima che le fosse diagnosticata la malattia.

Il primo svenimento e l’intervento di Obi

Ha detto Cienna: “Quando ero al college sono svenuta durante il periodo natalizio. Sono svenuta nella vasca da bagno e ho sbattuto la testa contro lo scarico; lo scarico si è chiuso, quindi la vasca si è riempita d’acqua e sono quasi annegata. Il cane che avevamo in quel momento era in bagno con me e mi ha sollevato la testa fuori dall’acqua”. Il medico le aveva perciò suggerito di prendere un cane guida da affincare al suo Obi ed era arrivato Piper.

La paralisi periodica ipokaliemica è una malattia rara che determina una condizione di estrema debolezza muscolare.