Allarme a Dormelletto per la scomparsa di una studentessa quindicenne. Carmen Della Gatta la ragazza di 15 anni scomparsa, non ha fatto rientro a casa dopo essere uscita lunedì mattina alle 6:30 per recarsi alla scuola Enaip di Borgosesia, dove frequenta il corso di acconciatura. Il particolare che preoccupa maggiormente: la giovane ha volutamente abbandonato il suo cellulare sull’autobus diretto a Romagnano…

Ragazza di 15 anni scomparsa: la madre teme una fuga con il fidanzato di 22 anni

La famiglia ha così immediatamente lanciato un appello sui social, fornendo i dettagli dell’abbigliamento indossato dalla ragazza al momento della scomparsa: tuta grigia, giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con logo rosa e una borsa nera Furla.

Secondo le prime ricostruzioni, Carmen potrebbe trovarsi in compagnia del fidanzato, un ragazzo di 22 anni. La madre Melissa ha espresso profonda preoccupazione per quella che descrive come una “relazione tossica”. Non si tratterebbe del primo allontanamento: lo scorso anno i due erano già fuggiti insieme, arrivando fino a Mestre, dove era stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

“La situazione è degenerata circa due settimane fa”, racconta la madre, spiegando che il ragazzo “è ripiombato nella sua vita”. La donna sospetta che l’abbandono del telefono sull’autobus sia stato un gesto pianificato per evitare il rintracciamento. Il dispositivo è stato recuperato ma, non conoscendo il codice PIN, non è stato possibile accedervi.

Ragazza di 15 anni scomparsa: ricerche in corso, appello delle autorità per segnalazioni utili

Le autorità sono al lavoro per rintracciare la ragazza minorenne al momento scomparsa e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Il fenomeno delle fughe di minori è in preoccupante crescita, con particolare allarme per i casi che coinvolgono relazioni con persone maggiorenni. Secondo i dati delle forze dell’ordine, nel nord Italia sono circa 250 le segnalazioni mensili di allontanamento volontario di minori, con un’età media sempre più bassa. Gli esperti sottolineano l’importanza delle prime 48 ore per il ritrovamento e invitano a prestare particolare attenzione ai social network, spesso utilizzati per mantenere contatti e organizzare fughe. Nel caso di Carmen, gli investigatori stanno setacciando anche le telecamere di videosorveglianza della zona, concentrandosi in particolare sui trasporti pubblici delle province limitrofe a Novara.