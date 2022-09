Litigata con un uomo, lo insulta e poi si mette in macchina, lo investe e lo uccide. La ragazza di 20 anni voleva solo salvare un gatto.

Per salvare un gatto, una ragazza di 20 anni uccide volontariamente un uomo. La vicenda è avvenuta negli Stati Uniti d’America, per la precisione in California. La giovane è stata arrestata.

Ragazza di 20 anni investe con l’auto e uccide un uomo che stava per ammazzare un gatto

I protagonisti di questa vicenda sono Hannah Star Esser, 20enne responsabile dell’omicidio, e Anthony Victor, 40 anni. La vittima stava per uccidete un gatto e sulla sua strada ha incontrato la ragazza che non è rimasta indifferente. Dopo aver affrontato l’uomo ed averlo insultato, Hannah Esser non ha voluto ascoltare le sue ragioni, si è messa in macchina e a tutta velocità ha investito Anthony Victor.

La morte del 40enne e l’arresto della responsabile dell’omicidio

Il 40enne non è morto sul colpo, ma ha sofferto. Il suo corpo è letteralmente volato dopo aver colpito il parabrezza dell’auto. Caduto dall’altra parte della macchina e al suolo, è stato trasportato al pronto soccorso in gravissime condizioni. Dopo il suo ricovero, Anthony Victor è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. Hannah Star Esser è stata arresta e rischia 25 anni di reclusione.