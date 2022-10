La ragazza sale a bordo di un taxi e scompare. La giovane era incinta e non si esclude l'ipotesi del traffico di esseri umani.

Una vicenda inquietante e avvolta dal mistero è avvenuta in Perù, nel distretto di Surco. Una ragazza incinta sale a bordo di un taxi e scompare. Nessuno ha avuto più notizie della giovane e sembra che il veicolo da lei chiamato non sia stato registrato.

Ragazza incinta prende il taxi per andare in clinica a partorire ma scompare nel nulla

Gabriela Olga Victoria Sevilla Torello, 30 anni e incinta, stavana andando a partorire presso un ospedale in Perù. Trovandosi a casa da sola, la ragazza aveva deciso di prenotare una corsa in taxi con l’app Beat. Salita a bordo della vettura la ragazza è scomparsa. La madre della 30enne ha dichiarato che la figlia è riuscita a scattare una foto al tassista.

La versione dei tassisti

Sul caso stanno già indagando le forze dell’ordine, il mistero della Salute e il ministero dell’Interno. La compagnia di taxi si è messa a completa disposizione delle autorità chiedendo la massima collaborazione ai tassisti. Nessuno di essi, però, è riuscito a risalire alla corsa della 30enne perchè il suo itinerario non è mai stato registrato.

L’ipotesi traffico di esseri umani

Intanto gli inquirenti stanno seguendo anche la pista del traffico di esseri umani, dichiarando che questa “sarebbe terribile ma non è improbabile”.

Poi hanno continuato dicendo: “Stiamo effettuando le ricerche anche in altri ospedali della zona perché potrebbe essere stata portata in un altro nosocomio per partorire. Forse non ha potuto comunicare con i familiari”.