Perù, piccolo aereo di turisti si schianta al suolo: 7 vittime

Una tragedia ha scosso il Perù. Un velivolo sul quale viaggiavano dei turisti è precipitato nella provincia di Ica.

Tragedia nei cieli del Perù dove un aereo con a bordo dei turisti è precipitato nella provincia di Ica. Stando a quanto si apprende le vittime sarebbero in tutto 7 delle quali 5 sarebbero turisti di diverse nazionalità, mentre le restanti sarebbero il pilota e il copilota.

Stando a quanto ha informato una fonte diplomatica all’AFP, nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta.

Perù incidente aereo, le vittime

La Polizia locale ha reso noto che tra le vittime erano presenti due membri dell’equipaggio, due turisti cileni e tre turisti olandesi. Il comandante della Polizia di Nazca Edgar Espinoza, sentito dai giornalisti ha dichiarato che il velivolo dopo essersi schiantato al suolo avrebbe preso fuoco.

La nota del Ministero dei trasporti peruviano

Nel frattempo il Ministero dei trasporti peruviano, in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito istituzionale ha informato:

“Oggi, intorno alle 12:10, l’aereo della compagnia AEROSANTOS, targa OB2109, modello CESSNA 207, su cui viaggiavano 2 membri dell’equipaggio e 5 passeggeri, si è schiantato al suolo in prossimità dell’aeroporto María Reiche nel città di Nasca, pochi istanti dopo il decollo. Finora è stato riferito che a seguito dell’incidente non ci sono sopravvissuti. Il fatto è già stato comunicato alla Aviation Accident Investigation Commission (CIAA), l’ente competente per l’attenzione e l’indagine su queste situazioni. La Direzione Generale dell’Aeronautica Civile (DGAC) sta mettendo a disposizione tutte le strutture per l’indagine già in corso per scoprire le cause di questo evento mortale”.