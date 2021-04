Ragazza mangia sushi e si sente male: salvata da un trapianto di fegato

Una ragazza di 21 anni ha mangiato del sushi e poi si è sentita male. A salvarle la vita un trapianto di fegato.

Kaltrina Bunjak stava morendo a soli 21 anni a causa di una cirrosi epatica. La commessa, di origini albanesi ma nata a Foligno, è stata salvata da un trapianto di fegato donato in emergenza ed è stata dimessa dall’ospedale regionale Torrette di Ancona dopo due mesi.

Prima di sentirsi male aveva mangiato sushi.

Mangia sushi e si sente male: trapianto di fegato

L’incubo è iniziato lo scorso 24 gennaio, quando si è svegliata con la pelle e gli occhi gialli e un dolore fortissimo allo stomaco. La sera prima aveva mangiato sushi, ma indagini di laboratorio hanno confermato che quel cibo ha avuto solo un ruolo accelerante di una patologia di cui la ragazza non era a conoscenza.

“Ho subito fatto le analisi del sangue, ma le cose sono peggiorate e in pochi giorni sono passata da Foligno alla rianimazione di Ancona dove sono arrivata il 27 gennaio in eliambulanza” ha raccontato la 21enne al Resto del Carlino. Da quel momento la situazione è precipitata, anche perché nei giorni dopo il trapianto ha avuto anche una crisi di rigetto.

“Mi hanno dovuto rimettere in rianimazione e lì sono rimasta per parecchio tempo prima che potessi tornare ad aprire gli occhi.

Onestamente non ho mai pensato che il mio problema fosse così grave, addirittura al punto da richiedere un trapianto. Ora lo posso dire, è stato un miracolo quello fatto dal professor Vivarelli e il suo staff e quello della dottoressa Cerutti in rianimazione” ha raccontato la ragazza. Prima di tornare a casa la ragazza resterà ad Ancona per qualche giorno, per effettuare i controlli di routine. “Sono con mia madre, stiamo in un appartamento qui vicino; mia sorella è con mio padre a Foligno. Non vedo l’ora di rivedere gli amici e di tornare al lavoro. Del resto sto bene e miglior giorno dopo giorno. A parte una pillola quotidiana per tenere sotto controllo il fegato e alcune tipologie di cibo posso fare ciò che facevo prima” ha aggiunto la ragazza.