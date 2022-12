Ragazzino investito ed ucciso dopo Francia-Marocco, caccia al pirata della strada

Tragedia oltralpe dopo la semifinale numero due dei Mondiali di calcio in Qatar con un ragazzino investito ed ucciso dopo Francia-Marocco, è caccia al pirata della strada.

Da quanto si apprende in queste ore al termine del match trasmesso in televisione il 14enne è stato centrato da una vettura e ricoverato ma non ce l’ha fatta. La tragedia si è consumata in un momento di gioia assoluta stroncata dall’arrivo di quel veicolo inpazzito che ha falciato il minorenne e lo ha ammazzato.

Investito ed ucciso dopo Francia-Marocco

I dati che trapelano dai media sono per adesso scarni ma terribili: un giovanissimo tifoso di 14 anni è stato travolto da un’auto a Montpellier, in Francia, al termine della partita Francia-Marocco.

Purtroppo il minore è morto per le conseguenze delle sue ferite dopo un tempestivo quanto inutile ricovero in ospedale.

Trovato e sequestrato il veicolo

La prefettura del dipartimento del Hérault ha dato l’annuncio dopo la verbalizzazione dell’omicidio su strada e la constatazione di decesso ad opera dei sanitari. Secondo quanto riporta Bfmtv e riferisce Adnkronos il povero 14enne sarebbe stato investito da un automobilista attualmente ricercato. Il veicolo del pirata della strada è stato trovato dagli inquirenti della polizia e messo sotto sequestro.