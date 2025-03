Tragedia sulla piste del Monte Zoncolan: Marco Degli Uomini, 18 anni, è morto dopo essere caduto dagli sci.

Ragazzo cade dagli sci e muore a 18 anni

Marco Degli Uomini, giovanissima promessa dello sci italiano, è morto in ospedale dopo essere caduto dagli sci sabato mattina sulle piste del Monte Zoncolan. Il giovane si stava allenando per fare da apripista al SuperG quando, prima dell’apertura degli impianti, ha perso il controllo degli sci facendo un volo di 70 metri e impattando in maniera violenta sulla neve. Subito sono intervenuti i soccorsi ma, poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, Marco è deceduto. Nella caduta il ragazzo aveva riportato fratture alle gambe a un polso, oltre a un forte trauma toracico.

Ragazzo cade dagli sci e muore a 18 anni: l’ultima chiamata alla madre

Subito dopo l’incidente Marco Degli Uomini è riuscito a chiamare la madre, Cristina Barbarino, primario del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ed ex vicepresidente del Soccorso alpino del Fvg. Ecco le sue parole riportate dal Gazzettino: “Mamma sono caduto, devo esserci fratturato le gambe… stai tranquilla“. Poi il tragico epilogo. Nonostante le ferite gravi nulla faceva presagire alla tragedia. Marco sembra sia morto a seguito di una rara complicazione. Con molta probabilità verrà disposta l’autopsia sul corpo del giovane.