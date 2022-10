Rilievi ed indagini dei carabinieri sul terribile incidente di un ragazzo di 19 anni morto dopo essere precipitato per 100 metri dal ponte di Salle

Tragedia in Abruzzo, dove un ragazzo di soli 19 anni di Chieti è morto dopo essere precipitato per 100 metri dal ponte di Salle. Secondo una prima ricostruzione non confermata potrebbe essersi trattato di un gesto volontario ma non esistono ancora elementi certi che avvalorino questa lettura.

Il dato è tragico e dice che in quell’incidente un 19enne teatino è morto dopo un volo di un centinaio di metri dal ponte di Salle.

Ragazzo morto precipitato dal ponte

Secondo quanto riferiscono i media abruzzesi il giovane è “precipitato dal noto ponte in provincia di Pescara nella giornata di ieri, mercoledì 12 ottobre”. Il ponte di Salle è anche un noto ritrovo di bungee jumpers e sempre i media spiegano che ad accorgersi della tragedia e ad allertare il 118 ed i carabinieri sarebbero stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Telefonare immediatamente ai numeri di soccorso dopo quella scena tremenda è stato un attimo.

La pista del suicidio e le indagini

Pare dunque che non sia da escludere affatto il suicidio dietro quella tragedia e il media territoriali parlano del giovane “che avrebbe deciso di farla finita lanciandosi dal ponte”. Sul posto, per rilievi ed indagini, sono intervenuti i carabinieri del comando Stazione di Caramanico Terme.