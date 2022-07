Ragazzo di 22 anni investito e ucciso da un treno a San Rocco al Porto

Non si conosce la dinamica dell'incidente che ha visto un ragazzo essere investito ed un ucciso da un treno. Indaga la polfer. Disagi per molti treni.

A San Rocco al Porto, tra la Lombardia e l’Emilia Romagna, un ragazzo 22enne è stato travolto e ucciso da un treno in marcia. Previsti forti ritardi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Ragazzo di 22 anni viene investito e ucciso da un treno

La tratta ferroviaria è la linea Milano – Piacenza – Bologna convenzionale. L’incidente è avvenuto alle ore 8.00 circa, come si apprende da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Una giovane ragazzo di 22 anni è stato travolto da un treno in corsa. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare in quanto è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria (polfer). La circolazione è stata sospesa tra Codogno e Piacenza ed è ripresa solo verso le 8.45.

Le indagini e i disagi sulla tratta Milano – Piacenza – Bologna

La dinamica di questa tragedia non è chiara, non si può sapere se è stato un errore di distrazione del ragazzo o un gesto volontario. Le autorità stanno ancora recuperando il cadavere del ragazzo, mentre delle indagini se ne sta occupando la polfer. Vi sono forti disagi alla viabilità ferroviaria in quanto si segnalano rallentamenti fino a 70 minuti per 3 Intercity, fino a 130 per 10 Regionali.