Ragazzo di 22 anni provoca un incidente, si spoglia e corre nudo per 2 km tra le auto

Curioso arresto da parte dei carabinieri della stazione di Tor Tre Teste, a Roma, che hanno fermato nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 22 anni.

Il giovane ha prima causato un incidente stradale, e poi ha provato a fuggire correndo nudo tra le automobili.

Roma, 22enne causa un incidente e poi corre nudo tra le automobili

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre, attorno alle ore 16.30, sulla via Prenestina di Roma, non troppo distante dal grande raccordo anulare. Un 22enne romano ha causato un incidente con la sua automobile, non creando fortunatamente molti danni e poi ha provato a fuggire correndo nudo per strada.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto del giovane

Il ragazzo è stato fermato pochi minuti dopo dai carabinieri di Torre Tre Teste che hanno valutato che fosse in evidente stato di alterazione psicofisica. Gli agenti hanno provato a calmare il 22enne, chiamando poi i sanitari del 118 perché intervenissero. Secondo quanto si apprende dal racconto di ‘Roma Today‘, il giovane è stato poi sedato e sottoposto ad un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) all’ospedale Pertini.