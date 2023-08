Tragedia a Monza dove un ragazzo di 24 anni da poco tornato in Italia dopo aver partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù in Portogallo è morto dopo aver avuto la febbre alta per alcuni giorni. Per fare luce sulle cause del decesso, si attendono i risultati dell’autopsia, programmata per lunedì 14 agosto.

Ragazzo morto a 24 anni di ritorno dal Portogallo

Luca Re Sartù si è spento all’ospedale San Gerardo di Monza poco dopo essere tornato dal Portogallo. Nel Paese, aveva partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù con il gruppo di giovani dell’oratorio San Luigi presso il quale faceva il catechista. A comunicare la notizia è stato il quotidiano di Varese La Prealpina.

Il 24enne, che dopo aver conseguito il diploma aveva cominciato a lavorare in una azienda locale, aveva cominciato ad avere la febbre già mentre si trovava ancora in Portogallo. Rimasto con alcuni amici all’estero anche a seguito dell’incontro con Papa Francesco, i medici gli aveva prescritto alcuni farmaci. Tornato in Italia, tuttavia, il ragazzo continuava ad avere la febbre e, per questo motivo, è stato ricoverato all’ospedale di Castellanza. Quando le sue condizioni di salute sono peggiorate, è stato trasferito a Monza dove è deceduto.

Le parole del padre del ragazzo

“Ipotizziamo che abbia contratto il batterio, lo stafilococco, a Lisbona”, ha dichiarato a La Prealpina il padre del ragazzo, Francesco, ex consigliere comunale. “Al suo ritorno, mercoledì sera alle 23.30 all’aeroporto di Bergamo, è stato portato al pronto soccorso della Mater Domini a Castellanza, qui ha avuto un arresto cardiaco”, ha aggiunto.

“I medici sono stati bravissimi e lo hanno ripreso ma hanno capito la gravità della situazione e che fosse necessario un intervento differente e specializzato. Giovedì mattina l’hanno trasferito all’unità coronarica dell’ospedale di Monza ma non si è più ripreso, fin quando venerdì pomeriggio ci ha lasciati. Ora attendiamo che venga eseguita l’autopsia, già fissata per lunedì”, ha concluso.