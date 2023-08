Bimbo di 18 mesi cade mentre veniva allattato dalla mamma: è in coma

Terribile incidente in provincia di Cremona: bimbo di 18 mesi cade mentre veniva allattato dalla mamma e va in coma.

Cade mentre veniva allattato dalla e batte violentemente la testa a terra: così un bimbo di soli 18 mesi è finito in coma. La drammatica vicenda è avvenuta nel Cremonese.

L’allattamento è uno dei momenti più intimi e intensi che legano madre e figlio dopo il parto. Un momento che per una donna e il suo bambino si è, però, tramutato improvvisamente in tragedia. In un paese situato in provincia di Cremona, infatti, un bimbo di 18 mesi si è svincolato dalla presa della mamma che lo stava allattando ed è finito a terra, battendo forte la testa.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso e traportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo presso il quale è stato ricoverato in prognosi riservata e sta lottando tra la vita e la morte.

Indagini in corso: raccolte le testimonianze dei presenti

Sull’incidente che ha fatto finire il bambino in coma, stanno indagando i carabinieri che, dopo la segnalazione dei genitori del piccolo, hanno raccolto le testimonianze di tre persone che si trovavano in casa con la donna, come da prassi.

In considerazione delle prime verifiche effettuate, pare che la mamma stesse allattando il figlio stando seduta sulle scaledi casa quando il bambino, d’un tratto, si è innervosito, cominciando a dimenarsi. Sfuggendo alle braccia della madre, è caduto e ha sbattuto la testa su uno dei gradini.