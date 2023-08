Una banda di rapinatori di orologi milionari è stata fermata a Milano dalla polizia. Sono state arrestate tre persone, due cittadini francesi di origini algerine e una cittadina marocchina.

Milano, rapina di orologi milionari: tre arresti

Una banda di rapinatori di orologi milionari è stata fermata a Milano dalla Polizia. Si tratta di due cittadini francesi, di origini algerine, di 34 e 35 anni, e una cittadina marocchina di 42 anni, pregiudicati. Sono ritenuti a vario titolo i presunti autori di due rapine di orologi di grande valore, tra il mezzo milione e il milione di euro, avvenute a Milano. Secondo le indagini, le vittime venivano puntate e pedinate anche per un giorno intero. L’ultima rapina è quella a un turista libico di 43 anni a cui hanno rubato l’orologio Richard Mille RM11-02 del valore di 400/500 mila euro. L’autore materiale della rapina, l’uomo che lo ha aggredito, è però ancora irreperibile. L’uomo, insieme agli altri due franco-algerini, è stato identificato come il presunto autore anche della rapina avvenuta in data il 30 agosto 2021 in via della Spiga ai danni di un cittadino romeno, al quale è stato sottratto un orologio Richard Mille del valore di circa un milione di euro.

Rapine di orologi a Milano: le vittime venivano pedinate

In una nota della Questura di Milano si legge che la sera dell’1 agosto, un 43enne libico stava passeggiando per le vie del centro a Milano quando è stato afferrato al braccio da un uomo che, dopo averlo scaraventato per terra, gli ha rubato l’orologio. L’uomo e la famiglia erano stati pedinati per un giorno intero, come le altre vittime. La rapina sarebbe stata, secondo le accuse, pianificata dall’uomo che ancora non è stato fermato e i tre soggetti arrestati. Puntavano i turisti e li pedinavano per tutto il giorno, fino a trovare il momento opportuno per rapinarli. Quando gli agenti si sono accorti che la banda stava per lasciare Milano, li hanno portati in questura. Risulta invece irreperibile l’autore materiale della rapina.