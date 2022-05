Ragazzo scomparso a Copertino: il campione di boxe Damiano Cordella è stato ritrovato

Ragazzo scomparso a Copertino: il campione di box Damiano Cordella, 24 anni, è stato ritrovato dalle forze dell’ordine a Porto Cesareo.

Ragazzo scomparso a Copertino: la denuncia della famiglia

Nella mattinata di mercoledì 18 maggio, intorno alle ore 05:00, Damiano Cordella è uscito di casa per raggiungere via Vittorio Emanuele a Copertino, comune in provincia di Lecce.

A via Vittorio Emanuele si trova il negozio di ortofruttapresso il quale il giovane di 24 anni lavora. Il ragazzo, tuttavia, non è mai arrivato al negozio in quanto, dopo aver lasciato la sua abitazione, ha chiamato il suo titolare, comunicandogli che quella mattina non si sarebbe recato a lavoro. Da allora, ogni traccia del 24enne è stata persa.

La scomparsa di Damiano Cordella è stata denunciata nella mattina di giovedì 19 maggio dai suoi familiari che hanno sporto denuncia ai carabinieri della Tenenza di Copertino.

A quanto si apprende, l’ultimo indizio sui movimenti del giovane riguardava la geolocalizzazione del suo smartphone a Porto Cesareo.

Ritrovato a Porto Cesareo il campione di boxe Damiano Cordella

In seguito alla scomparsa del 24enne, amici e familiari hanno diffuso foto di Cordella sui social, diffondendo indizi e sollecitando chiunque potesse avere informazioni utili ai fini delle ricerche a farsi avanti.

Il ragazzo è stato, infine, ritrovato nel pomeriggio di giovedì 19 maggio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dopo assidue ricerche e numerosi appelli diramati anche dall’amministrazione comunale di Copertino.

Damiano Cordella è particolarmente noto nella città, soprattutto in quanto campione di boxe.