Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri in seguito all'omicidio di Pasquale Nappo.

Pasquale Nappo, 18 anni, è stato ucciso domenica notte a Boscoreale, nel Napoletano. Due ragazzi giovanissimi si sono costituiti nella notte, confessando di essere stati loro a sparare a Nappo.

Ragazzo ucciso a Napoli: le indagini dei Carabinieri

Nonostante la corsa disperata all’ospedale di Castellammare di Stabia, per Pasquale Nappo, 18 anni, non c’è stato nulla da fare.

Il giovane è morto dopo essere stato colpito da un proiettile nel centro storico di Boscoreale, nel Napoletano. Le indagini del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno permesso di identificare due giovani che, nella notte, si sono consegnati ai carabinieri.

Ragazzo ucciso a Napoli: si costituiscono due giovani

Nella notte, due giovani di 18 e 23 anni, si sono costituiti, confessando di essere stati loro a sparare. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione in piazza Pace a Boscoreale, alla guida il 23enne mentre il 18enne sarebbe colui che ha sparato, con uno dei proiettili che è stato fatale per Pasquale Nappo (colpito all’altezza dell’ascella). Nei confronti dei due è stato emesso un provvedimento di fermo dalla Procura di Torre Annunziata. Le indagini intanto proseguono da parte dei carabinieri di Torre Annunziata coordinati dalla Procura.