La Procura per i minorenni di Napoli ha disposto un fermo, sospettato dell'omicidio del ragazzo ucciso in una sala slot a Cesa.

Un tragico omicidio ha scosso la comunità di Cesa, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucciso in una sala slot. Le indagini, condotte dalla Procura per i minorenni di Napoli, hanno rapidamente portato a un fermo, fortemente sospettato di essere coinvolto nel delitto. La vicenda, che ha suscitato sgomento e preoccupazione, solleva interrogativi sulle dinamiche della violenza giovanile e sulle sue tragiche conseguenze.

Caserta, ragazzo di 19 anni ucciso in una sala giochi a Cesa

Le indagini avviate dai carabinieri del gruppo di Aversa hanno rivelato che l’omicidio di Davide Carbisiero sarebbe stato perpetrato con un colpo di arma da fuoco diretto alla giugulare. Attualmente, gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto e identificare il movente che ha portato al tragico gesto.

Davide Carbisiero, originario di Succivo, è stato trovato privo di vita in una pozza di sangue, con segni evidenti di almeno tre colpi d’arma da fuoco. Il giovane, senza precedenti penali, è stato vittima di un attacco mortale. Sul luogo dell’aggressione è intervenuto anche un magistrato della Dda di Napoli. È stata disposta l’autopsia sul corpo per chiarire ulteriormente le cause della morte.

Caserta, ragazzo di 19 anni ucciso in una sala giochi a Cesa: la svolta nelle indagini

Gli inquirenti stanno ora ricostruendo gli ultimi momenti della vita di Carbisiero, cercando di stabilire quando sia arrivato nella sala giochi. Oltre ai carabinieri di Cesa, sono coinvolti anche i membri del Nucleo investigativo del gruppo di Aversa nelle operazioni di ricerca.

Nel corso della serata di ieri, la Procura per i minorenni di Napoli ha disposto il fermo di un minorenne, fortemente sospettato di essere responsabile della morte di Carbisiero, avvenuta nella giornata di ieri all’interno di una sala slot a Cesa.

Il ragazzo di 17 anni è stato interrogato sia dai carabinieri che dall’autorità giudiziaria, e, al termine dell’interrogatorio, è stato trasferito in un centro di giustizia minorile di Napoli, dove resterà in attesa della convalida del fermo.