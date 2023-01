Ragusa, ucciso a sprangate la notte di Capodanno: aveva fatto un complimento a una ragazza

Un ragazzo, probabilmente di origine nordafricana, è stato ucciso a sprangate la notte di Capodanno.

Sembra che avesse fatto un apprezzamento a una ragazza. L’episodio è accaduto a Vittoria, in provincia di Ragusa. I carabinieri hanno trovato il cadavere della vittima la mattina del 1° gennaio in Contrada Alcerito; più precisamente nelle vicinanze della discoteca “La Dolce Vita”. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di un alterco.

Ragazzo ucciso a sprangate: il cadavere trovato dai carabinieri

Il cadavere del giovane immigrato è stato trovato dai militari questa mattina.

Il ragazzo sarebbe stato ucciso da un gruppo di giovani romeni che lo avrebbero colpito a morte con delle spranghe e un coltello a serramanico. Sembra che alla base dell’aggressione vi siano alcuni complimenti che la vittima aveva rivolto a una ragazza che era assieme ai presunti assassini. Stavano partecipando al party di Capodanno in discoteca.

La vittima non aveva documenti con sé

La vittima non aveva documenti con sé e quindi non è stato possibile identificarla, almeno per ora.

Sono stati alcuni dei partecipanti al party in discoteca ad avvertire i carabinieri. Le indagini, coordinate dal dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo, sono condotte dai militari del Nucleo investigativo di Ragusa e del Nucleo operativo di Vittoria.