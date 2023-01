Capodanno 2023, come si festeggia in giro per il mondo

In pace.

In preghiera. In guerra. Come hanno aspettato la mezzanotte i Paesi di tutto il mondo? Scopriamo le principali tradizioni di Capodanno nei diversi Paesi del mondo dall’Europa all’America, passando per il mondo orientale e la situazione in Ucraina.

Danimarca, Finlandia e Siberia

Le tradizioni del Nord. Lontane dall’intimo rosso e dalle lenticchie porta fortuna a cui siamo abituati, sono anch’esse finalizzate al buon auspicio per l’anno venturo.

In Danimarca il lancio di oggetti resta tra i rituali più in voga per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo, all’insegna della volontà di fare spazio a ciò che è in procinto di arrivare: in particolare, l’usanza prevede il lancio di piatti, nella sera del 31 dicembre, addosso alle porte di parenti e amici. Altrettanto curioso il falò di lattine che, dopo aver consumato una grande quantità di birra in compagnia, accendono i filandesi nelle piazze: immergendo poi nell’acqua fredda i frammenti fusi dalle fiamme, gli stessi interpretano le forme che assumono per trarne pronostici sull’anno venturo.

Prova di coraggio, invece, per il popolo siberiano che, subito dopo il cenone della vigilia del nuovo anno, si precipita verso il lago più vicino per tuffarsi nell’acqua ghiacciata.

Thailandia e Ucraina, un Capodanno diverso

A Bangkok si prega. La capitale thailandese festeggia 31 e 1 con la meditazione nel tempio Wat Suthat Thepwararam. Meno spiritualmente e ancora più lontani dal clima di festa del resto del mondo, gli abitanti di Kiev hanno aspettato la mezzanotte nascosti nei rifugi e all’interno di sottopassaggi pedonali, per sottrarsi ai bombardamenti russi che continuano a non dare tregua all’Ucraina.

A Bangkok, in ogni caso, non sono certo mancati fuochi d’artificio spettacolari come potete vedere dalle immagini qui sotto.