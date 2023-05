Terremoto in Rai nel giorno della ratifica delle nuove nomine, Lucia Annunziata si è dimessa: “Non ci sono le condizioni”. La conduttrice di “Mezz’ora in più” ha inviato una lettera all’azienda spiegando di essere in dissenso con il governo Meloni e con le stesse decisioni Rai. Alla guida dell’approfondimento settimanale sulla politica internazionale in onda su Rai3 ogni domenica, la Annunziata ha preso la sua decisione. Decisione che arriva anche in sincrono con la fine dell’esperienza alla direzione del genere Approfondimento di Antonio Di Bella.

Rai, Lucia Annunziata si è dimessa: la decisione

Quest’ultimo andrà in pensione ed aveva più volte preso parte al suo programma. La decisione di Annunziata è stata palesata in uno scritto all’Ad Roberto Sergio e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini, nominato proprio oggi dal Consiglio di Amministrazione Rai. In quelle lettera la giornalista definisce le sue dimissioni come “irrevocabili”. Poi scrive: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”.

“Non condivido nulla di Governo e metodo”

E ancora: “Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione”. E proprio oggi, 25 maggio, il consiglio di amministrazione Rai ha approvato il pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi, proposto dall’amministratore delegato Roberto Sergio tra cui spicca la scelta di Gian Marco Chiocci alla direzione del TG1 e Antonio Preziosi al TG2 con Mario Orfero che resta al Tg3.