Raoul Bova è stato protagonista dell’ultima storia presentata a “C’è Posta per Te”, suscitando profonde emozioni sia tra gli spettatori in studio che tra quelli a casa. L’attore, dopo aver ascoltato la toccante storia di Sandro e Luciana, si è alla fine lasciato andare in lacrime. La storia dei genitori ha colpito profondamente l’attore, e le ragioni di tale impatto sono state presto evidenti.

La triste storia di Sandro e Luciana

L’ultima storia di C’è posta per te di sabato 3 febbraio è stata quella riguardante Sandro e Luciana, due genitori che hanno affrontato il dolore insuperabile della perdita di un figlio. A soli 15 anni, il loro amato Amedeo è stato strappato loro da una malattia aggressiva. Sandro ha organizzato una sorpresa per Luciana, permettendole di incontrare il suo idolo, Raoul Bova.

La commozione di Raoul Bova

Raoul Bova, dopo aver ascoltato la storia, si è seduto accanto a Luciana abbracciandola e poi ha salutato anche Sandro. L’attore ha dichiarato con una voce tremante: “Anche io sono padre e non oso pensare il dolore che possa causare la perdita di un figlio”.

Raoul Bova si commuove a C’è Posta per te: il significato della collana

Bova ha proseguito: “Siete due persone che meritano il meglio dalla vita. Io ho portato due regali per Luciana: il primo, è una collana che per me ha sempre avuto molto significato. Sono due legnetti uniti da un cordoncino. Questa croce è sempre stata con me. Il secondo regalo riguarda, invece, un viaggio che avreste sempre voluto fare: andare in Polinesia”.