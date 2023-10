Belve: Raoul Bova parla dell’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace

Ospite di Belve, Raoul Bova si è tolto qualche sassolino dalle scarpe sull’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace. L’attore, che ha anche trascinato la donna in tribunale con l’accusa di diffamazione, sembra aver perdonato la nonna dei suoi figli.

Raoul Bova, ospite dell’ultima puntata di Belve, si è raccontato senza filtri. Tra i tanti argomenti trattati, anche il rapporto con l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, famoso avvocato matrimonialista. “Lei quando si è fidanzato con la figlia lo aveva capito o è andato contro il suo destino così?“, gli ha chiesto la conduttrice Francesca Fagnani. Raoul, ridendo, ha replicato:

“Beh quelle sono le cose impulsive di cui parlavo. Non ragioni, non rifletti e lo fai perché in quel momento ami”.