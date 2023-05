Un sex symbol che ama alla follia uno status symbol: Raul Bova non ha solo la sua Rocio Munoz, ma nche un’altra passione. L’attore è letteralmente innamorato di un’altra “signora italiana” molto nervosa. L’interprete romano regista ed ex nuotatore ha collezionato successi assoluti al cinema e alla tv ed è ritenuto dal pubblico femminile come uno dei sex simbol del cinema italiano. Bova è sposato con Rocio Munoz Morales, che però oggi rischia un “tradimento” in piena regola.

Raoul Bova ha anche un’altra passione

Come noto a moltissimi infatti Raoul Bova ha una passione sfegatata per le auto e molte volte è stato paparazzato mentre girava con la sua famiglia a bordo di modelli molto particolari e lussuosi. E Bova ha anche un immenso seguito social: su Instagram ha circa 750 mila followers. E proprio sul suo profilo ci sono spaccati di vita quotidiana, indizi e prove evidenti del suo lavoro e dei suoi interessi, fra i quali la “passione sfrenata per le auto di lusso”.

Sulle storie Instagram svelato il mistero

Ecco svelato il mistero dunque: Raoul non ha un’altra e al tempo stesso ce l’ha e come: lo dimostra un post Instagram in cui l’attore è immortalato con un’auto di un noto brand italiano, un marchio che fa del Tridente il suo simbolo di pregio assoluto.