Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, è tornata la pace tra i due ex? Il colpo d...

L'ultima clamorosa indiscrezione sull'attore romano e la modella spagnola: ecco cosa è successo.

Arriva l’ultima indiscrezione sull’ex coppia formata da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Pace fatta tra i due attori?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, colpo di scena: cambia tutto tra i due ex

La fine della storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è stata al centro del gossip per mesi, soprattutto dopo gli audio diffusi da Fabrizio Corona e tutto quello che è successo dopo.

Secondo le ultime indiscrezioni tra l’attore romano e la modella spagnola sarebbe invece tornato il sereno, soprattutto per il bene delle due figlie, Luna e Alma. Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha infatti detto che Raoul e Rocio sarebbero tornati a parlarsi ma non solo. Ecco cosa è successo.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: pace fatta?

Come detto, pare che i rapporti tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales siano tornati sereni. Nella sua rubrica “I Buoni, i Belli, i Cattivi”, sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo scrive: “L’attrice spagnola ha cambiato idea rapidamente circa l’affido esclusivo delle bambine e l’affidabilità genitoriale dell’ex compagno. Complice forse una ritrovata serenità e il congruo assegno di mantenimento mensile concordato con l’attore. I due ex infatti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale grazie alla mediazione dei rispettivi avvocati.”