Nello scorso weekend una rapina da migliaia di euro è avvenuta nell’ufficio delle Poste situato in Corso Meridionale a Napoli, a breve distanza dalla stazione di piazza Garibaldi. I ladri, ancora ignoti, sono riusciti a penetrare nel caveau grazie a un foro praticato in una parete.

Rapina alle Poste di Napoli: rubati centinaia di migliaia di euro

Sul luogo sono giunti i carabinieri della compagnia Stella e il nucleo investigativo scientifico, che stanno lavorando ed esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i dettagli della rapina e identificare i responsabili, fuggiti con il denaro contante.

L’ufficio resterà temporaneamente chiuso per consentire i lavori necessari a ripristinare la sicurezza dei locali. Poste Italiane ha informato i clienti tramite un avviso, indicando l’ufficio alternativo in via Polveriera a cui rivolgersi.

Rapina alle Poste di Napoli: rubati i soldi destinati alle pensioni

La rapina sarebbe avvenuta durante il weekend, quando gli uffici postali erano già chiusi, permettendo ai ladri di agire indisturbati. Una parte consistente del bottino era destinata al pagamento delle pensioni previste per oggi, 3 marzo.

Questa mattina, numerosi pensionati si sono recati all’ufficio postale per ritirare il denaro, ma hanno trovato le porte chiuse, restando sorpresi e senza poter completare l’operazione.