Rapina alle poste: ladri entrano armati e fuggono con il bottino

Momenti di grande paura nella mattinata di oggi, martedì 9 aprile, a Roma. Due uomini hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via di Grottarossa, armati di pistola e con il volto coperto dalle mascherine chirurgiche. Una volta entrati hanno tirato fuori l’arma e l’hanno puntata contro i dipendenti, per farsi consegnare tutto il denaro che si trovava nelle casse. Dopo aver ottenuto il bottino sono riusciti a scappare.

Rapina alle poste, caccia ai ladri: posti di blocco a Roma

Al momento della rapina nell’ufficio postale erano presenti soprattutto dipendenti e fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, che hanno aperto le indagini. Intanto continuano le operazioni di ricerca per trovare i due ladri fuggitivi con la refurtiva. Su tutta l’area di Roma sono stati disposti dei posti di blocco per cercar di bloccare i ladri, mentre i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze.