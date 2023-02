Rarissimo esemplare del primo iPhone del 2007 integro venduto ad una somma clamorosa

Succede anche questo, che per caso uno si ritrovi una fortuna fra le mani: un rarissimo esemplare del primo iPhone del 2007 integro è stato venduto ad una somma clamorosa.

Da quanto si apprende la “creatura zero” di Steve Jobs era in possesso di una donna degli Usa che neanche aveva tolto il cellophane, elemento questo che aveva reso quell’iPhone raro e costosissimo.

iPhone del 2007 venduto ad una somma altissima

Costoso fino a quanto? Fino a 50mila dollari dai circa 500 con cui era prezzato all’epoca. E le caratteristiche? Display da 3,5 pollici, fotocamera da 2 megapixel, 8 Giga di memoria.

Per quell’oggetto, come spiega Il Corriere della Sera, una casa d’aste sta proponendo online “il primo iPhone, lo smartphone che nel 2007 aveva cambiato il mondo. Il bello è che è nuovo di fabbrica. Non solo non è mai stato usato ma è ancora incellofanato”.

Karen, la donna che lo mise in un cassetto

Chi lo vende? Karen Green, una dnna che nel 2007 aveva ottenuto un nuovo posto di lavoro ed aveva avuto quel regalo da amici.

Lei però non lo aveva mai usato perché aveva già contratti telefonici con aziende e all’epoca l’iPhone lo si poteva usare solo se si aveva un contratto con AT&T. Perciò Karen per non cambiare operatore lo aveva lasciato com’era, neanche aveva tolto il cellophane. Il telefonino era chiuso in uno scaffale in una scatola avvolta in un pigiama per non far prendere polvere. Poi dai social aveva saputo che in suo possesso c’era un piccolo tesoro.