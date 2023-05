Un autobus Gran Turismo è precipitato a Ravello, in provincia di Salerno, facendo un salto di circa una ventina di metri. Purtroppo l’autista del mezzo ha perso la vita nello schianto.

Ravello, provincia di Salerno: precipita un autobus Gran Turismo

L’autista di un autobus Gran Turismo precipitato a Ravello, in provincia di Salerno, è morto a causa dello schianto. L’autobus è precipitato facendo un volo di circa una ventina di metri. Secondo le prime informazioni, a bordo ci sarebbe stato solo l’autista, che purtroppo ha perso la vita. Si tratta del figlio trentenne del titolare della società di trasporto turistico con sede ad Agerola. Il suo corpo è stato trovato nel torrente Dragona, a poca distanza dall’autobus.

La dinamica dell’incidente

L’autobus stava percorrendo la strada provinciale 55 che da Ravello porta a Castiglione e, in prossimità di un tornante in località Cigliano, è precipitato per circa 20 metri, sfondando il parapetto della strada e finendo sul muro di una casa sottostante. Secondo quanto riportato, pare che a bordo ci fosse solo il conducente del bus. Sul posto sono state avviate le operazioni di soccorso, in corso anche con l’aiuto di un elicottero.