Ravenna, incendio in un cantiere edile: paura per i passanti

Incendio a Ravenna nella mattinata di giovedì 17 marzo: un cantiere edile è stato distrutto dalle fiamme. Nessun ferito, le forze dell’ordine lavorano per capire la causa del rogo.

Incendio in un cantiere di Ravenna

Nella mattinata di oggi, giovedì 17 marzo, intorno alle ore 10:00, la città di Ravenna è stata lo scenario di un vasto incendio.

Nello specifico, è coinvolto un cantiere edile situato in via Trieste all’altezza del civico 14, in zona Darsena.

L’alta colonna di fumo nero provocata dalle fiamme è stata vista in quasi tutta la città, ma fortunatamente l’incendio non ha causato vittime né feriti.

La causa dell’incendio e le operazioni di soccorso

Non appena è stato lanciato l’allarme, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco con con autoscala e botte.

Insieme a loro era presente anche un’ambulanza del 118 per i possibili feriti e alcuni agenti dei Carabinieri e della Polizia Locale, per eseguire tutti i rilievi.

Via Trieste è stata chiusa al traffico, a partire da piazza dei Caduti sul lavoro fino al Pala de Andrè, per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Le Forze dell’Ordine sono ancora al lavoro con le analisi e le ricostruzioni per cercare di capire cosa abbia innescato il rogo.