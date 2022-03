Benevento, deposito in fiamme: incendio in un capannone del Rione Ferrovia

Terribile incendio a Benevento: durante la mattinata di oggi, giovedì 10 marzo, un deposito situato nella zona del Rione Ferrovia è andato in fiamme.

Terribile incendio a Benevento: durante la mattinata di oggi, giovedì 10 marzo, un deposito situato nella zona del Rione Ferrovia della città è andato in fiamme.

Incendio in un deposito di Benevento

È successo tutto nella mattinata di oggi, giovedì 10 marzo, quando il Rione Ferrovia della città di Benevento è stato svegliato dalle fiamme.

Un capannone in disuso, ormai utilizzato come deposito, è stato lo scenario di un violento incendio. Più precisamente, l’edificio è ubicato tra via Francesco Paga e via XXV Luglio.

Il capannone, come già raccontato, era in disuso e faceva parte di un complesso di altri edifici della zona industriale che confinano con la vicina città di Monopoli.

Le riprese delle fiamme e l’intervento dei soccorsi

Le immagini della nube di fume che si alza nel cielo di Benevento sono state riprese dai passanti.

Coinvolti nell’incendio anche gli uffici di un’edificio antestante, sede di un’impresa edile.

Non appena si è capita la gravità della situazione, è stata prontamente evacuata una palazzina, così come sono stati temporaneamente chiusi, per precauzion, i negozi a ridosso dell’area interessata. Fortunatamente non si registra nessun ferito.

Al momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per mettere in sicurazza il sito.