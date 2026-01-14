La monarchia britannica è nota per il suo rigido protocollo, ma recentemente Re Carlo III ha compiuto un gesto insolito concedendo a Kate Middleton un privilegio straordinario. Questa mossa segna un cambiamento storico nel ruolo della principessa del Galles e nel modo in cui la famiglia reale valorizza la nuova generazione.

“Decisione senza precedenti”: un gesto storico nel cuore del protocollo reale

La monarchia britannica è da sempre sinonimo di rigore e tradizione, regolata da un insieme di norme che definiscono comportamento, abbigliamento e comunicazione dei membri della famiglia Windsor. Tuttavia, nelle ultime settimane, Re Carlo III ha deciso di infrangere una consuetudine centenaria, concedendo a Kate Middleton un privilegio fino a oggi riservato a pochissimi membri della Corona.

Come ha sottolineato Ian Wright, segretario privato della Principessa del Galles, “Le Loro Altezze Reali sono liete di poter riconoscere e celebrare l’industria britannica, la creatività e l’artigianato”. La scelta del sovrano rappresenta non solo una rottura con il protocollo, ma anche un segnale di fiducia verso una figura considerata centrale per il futuro della monarchia.

Re Carlo contro il protocollo: ecco il privilegio di Kate Middleton

A partire dalla prossima primavera, Kate, insieme al marito William, potrà conferire i royal warrant of approval, prestigiosi riconoscimenti assegnati a aziende e professionisti che forniscono beni o servizi di qualità alla Casa Reale. Tradizionalmente, solo il monarca regnante e il consorte potevano concedere tali onorificenze, mentre l’estensione a altri membri richiede un’autorizzazione diretta del sovrano.

Con questa decisione, Kate diventa la prima principessa del Galles in 116 anni a detenere questo potere, rompendo un lungo periodo di esclusività. I royal warrant non sono semplici certificazioni: come ricorda la Royal Warrants Holder Association, per ottenerli un’azienda deve aver fornito regolarmente servizi alla Corona per almeno cinque degli ultimi sette anni.

L’influenza di Kate si estenderà così anche al mondo della moda e del commercio britannico, con marchi selezionati che potranno esibire il sigillo reale, amplificando il loro prestigio e visibilità globale.