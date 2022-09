Re Carlo III, le prime immagini delle nuove sterline con il suo volto

“Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede”, ecco le prime immagini delle nuove sterline con il suo volto parte di una serie commemorativa

Re Carlo III inizia a comparire sul denaro circolante della Gran Bretagna con le prime immagini delle nuove sterline con il suo volto: sono le monete da 5 sterline e una da 50 pence con l’effige del sovrano del Regno Unito succeduto alla defunta madre Elisabetta II.

In realtà per il momento quelle monete non prenderanno la strada di banche e tasche dei sudditi perché faranno parte di una collezione di monete commemorative.

Carlo III, le sterline con il suo volto

Dal canto suo il sito della Royal Mint spiega: “Abbiamo coniato monete per la monarchia britannica per più di 1.100 anni, ed è stato nostro orgoglio e privilegio battere ogni moneta del Regno Unito dei 70 anni di regno della regina Elisabetta II.

È nostro onore incidere ora la prima effigie di Sua Maestà Re Carlo III del Regno Unito su una collezione di monete in onore della vita e dell’eredità di sua madre“. Il ritratto del sovrano è rivolto a sinistra, “in direzione opposta a quella della madre che è rivolta a destra”. E chi è l’artista che ha realizzato l’effige? Martin Jennings, lo scultore britannico “celebre in madrepatria per le sue rappresentazioni di grandi scrittori e poeti anglosassoni”, come spiega Fanpage.

L’artista: “È la mia opera più piccola”

Ha detto Jennings: “È l’opera più piccola che abbia mai creato. Ma la riproduzione di questo volto verrà guardata e tenuta in mano da persone di tutto il mondo nei secoli a venire“. Cosa c’è inciso sulle monete? “Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede”.